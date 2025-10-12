Presidencia de Madagascar denuncia un intento golpista tras apoyo de militares a protestas

Antananarivo, 12 oct (EFE).- La Presidencia de Madagascar denunció este domingo un intento de golpe de Estado en el país, después de que grupos de militares se unieran este sábado en las calles de la capital, Antananarivo, a los manifestantes antigubernamentales que protestan desde hace más de dos semanas.

«La Presidencia de la República desea informar a la nación y a la comunidad internacional de que se ha iniciado sobre el territorio nacional un intento ilegal y por la fuerza de tomar el poder, contrario a la Constitución y a los principios democráticos», señaló un comunicado difundido en la red social Facebook.

El presidente malgache, Andry Rajoelina, ya denunció la pasada un presunto intento de golpe de Estado por las protestas, pero ahora la advertencia llega después de que grupos de militares hicieran un llamamiento este sábado a «desobedecer» órdenes de disparar contra la población y se unieran a los manifestantes en las calles. EFE

