Prisión preventiva para 2 policías procesados por presunto homicidio de ciudadano en Quito

2 minutos

Quito, 31 ago (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para dos policías investigados por el presunto homicidio de un ciudadano, en Quito, informó este domingo la Fiscalía General del Estado.

El suceso tuvo lugar en el norte de la ciudad, en el sector de Cototollao la madrugada del sábado, donde el ciudadano fue atacado con un arma de fuego.

El sábado, la Policía se refirió al hecho en un comunicado en el que dijo rechazar todo acto de violencia.

«Rechazamos (…) cualquier acto violento que intente manchar nuestra imagen y vulnerar la seguridad ciudadana», señaló en el escrito sobre el suceso que se denunció a través de redes sociales.

Ofreció actuar «con total transparencia y apego irrestricto a la normativa legal para esclarecer las motivaciones y determinar las responsabilidades correspondientes», a fin de que el hecho no quede en la impunidad, y señaló que serán «implacables en sancionar estos actos criminales».

La Policía había avanzado que sus unidades especializadas realizaban las investigaciones correspondientes y que «los involucrados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la judicialización de su caso».

Señaló que se mantendrán firmes en la «ejecución de controles internos, promoviendo la honestidad, integridad y ética» de los agentes de policía, a fin de «mantener una institución confiable, transparente y al servicio de la sociedad».

El hecho sucedió en momentos en que policías y militares están inmersos en la lucha contra la inseguridad en el país, afectado por las acciones de grupos de delincuencia organizada, a los que el jefe de Estado, Daniel Noboa, declaró la «guerra» en enero de 2024, cuando señaló que el país está en un ‘conflicto armado interno’. EFE

sm/nvm