The Swiss voice in the world since 1935

Prisión preventiva para 2 policías procesados por presunto homicidio de ciudadano en Quito

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 31 ago (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para dos policías investigados por el presunto homicidio de un ciudadano, en Quito, informó este domingo la Fiscalía General del Estado.

El suceso tuvo lugar en el norte de la ciudad, en el sector de Cototollao la madrugada del sábado, donde el ciudadano fue atacado con un arma de fuego.

El sábado, la Policía se refirió al hecho en un comunicado en el que dijo rechazar todo acto de violencia.

«Rechazamos (…) cualquier acto violento que intente manchar nuestra imagen y vulnerar la seguridad ciudadana», señaló en el escrito sobre el suceso que se denunció a través de redes sociales.

Ofreció actuar «con total transparencia y apego irrestricto a la normativa legal para esclarecer las motivaciones y determinar las responsabilidades correspondientes», a fin de que el hecho no quede en la impunidad, y señaló que serán «implacables en sancionar estos actos criminales».

La Policía había avanzado que sus unidades especializadas realizaban las investigaciones correspondientes y que «los involucrados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la judicialización de su caso».

Señaló que se mantendrán firmes en la «ejecución de controles internos, promoviendo la honestidad, integridad y ética» de los agentes de policía, a fin de «mantener una institución confiable, transparente y al servicio de la sociedad».

El hecho sucedió en momentos en que policías y militares están inmersos en la lucha contra la inseguridad en el país, afectado por las acciones de grupos de delincuencia organizada, a los que el jefe de Estado, Daniel Noboa, declaró la «guerra» en enero de 2024, cuando señaló que el país está en un ‘conflicto armado interno’. EFE

sm/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR