Putin dice que Trump hace mucho para solución de conflictos al comentar el Nobel Paz 2025

Moscú, 10 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, uno de los candidatos a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, que finalmente recibió la opositora venezolana María Corina Machado, hace mucho para solucionar los conflictos de la actualidad.

«No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran décadas», dijo Putin en una rueda de prensa en Dusambé. EFE

