Putin reconoce que carrera armamentística está en marcha y promete presentar nuevas armas
Moscú, 10 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, admitió este viernes que en el mundo hay una «carrera armamentística» en marcha y prometió que Rusia presentará pronto sus últimos progresos en la materia.
«Creo que pronto tendremos la oportunidad de hacer un anuncio sobre nuevas armas», dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Dusambé, Tayikistán.
Putin agregó que estas armas ya se están probando «con éxito».
En cuanto a la posibilidad de que otros países realicen ensayos nucleares, Putin afirmó que Rusia responderá a ello de manera simétrica.
«Algunos países están considerando hacerlo. Por lo que sabemos, incluso se están preparando para ello. Así que yo dije que si realizan (esas pruebas), nosotros haremos lo mismo», dijo el líder ruso sin aludir concretamente a Estados Unidos.
En este sentido, reconoció que actualmente hay, «hablando con sinceridad, una cierta carrera (armamentística)».
Por otro lado, al ser preguntado sobre la posible entrega de los misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania, Putin, que previamente pronosticó una seria escalada con Washington si estos planes se cumplían, se limitó en esta ocasión a afirmar que Rusia respondería a ese paso reforzando sus defensas antimisiles. EFE
