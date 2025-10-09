Reguetonero puertorriqueño Jory Boy presenta su nuevo álbum bajo la disquera de Wisin

San Juan, 9 oct (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Jory Boy presenta este jueves su nuevo álbum, ‘Matando La Liga 2’, bajo el sello discográfico La Base Music Group, de su colega y compatriota Wisin, quien también es uno de varios invitados en la producción.

El disco, que cuenta con 19 canciones que fusionan la esencia romántica y callejera, incluye también las colaboraciones de Farruko, Chencho Corleone, Jowell y Randy, J Balvin, Caleb Calloway, Gotay ‘El Autentiko’ y Ñengo Flow, según un comunicado de la discográfica..

Este nuevo disco de Jory Boy es la secuela de su primer álbum, ‘Matando La Liga’ (2015).

Jory Boy, cuyo nombre de pila es Fernando Luis Sierra Benítez, comenzó su carrera como integrante del dúo Nova & Jory, que se consolidón a principios de la década de 2010 como uno de los más exitosos.

Canciones como ‘Bien Loco’, ‘Aprovecha’ junto a Daddy Yankee y ‘La noche perfecta’ marcaron una era dorada para los dúos del reguetón.

No obstante, el dúo se separó y Jory emprendió su carrera como solista, demostrando una versatilidad vocal única y una sensibilidad lírica que lo ha diferenciado dentro del género.

Su estilo ha servido de inspiración para una nueva generación de artistas, incluyendo a fenómenos globales como Bad Bunny y Maluma, quienes han mencionado a Jory como una de sus primeras influencias musicales.

A lo largo de más de una década, Jory Boy ha sido una figura fundamental para el desarrollo del reguetón moderno, especialmente en su transición hacia sonidos más melódicos, íntimos y emocionales. EFE

