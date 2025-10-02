The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Sin señales de vida de 59 personas bajo los escombros de la escuela derrumbada en Indonesia

Los equipos de rescate no detectaron señales de vida bajo bajo los escombros de la escuela que se derrumbó el lunes en Indonesia, donde hay 59 personas desaparecidas, informó este jueves un responsable.

La ausencia de señales de vida despertó temores de que aumente el saldo de muertos en el desastre.

«Utilizamos equipo de alta tecnología como drones térmicos y, científicamente, no hay más señales de vida», declaró en conferencia de prensa el director de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Suharyanto, quien tiene un solo nombre como muchas personas en Indonesia.

Según el más reciente balance del desastre ocurrido el lunes, «59 personas siguen atrapadas», indicó en un comunicado Abdul Muhari, portavoz de la agencia.

El miércoles los equipos rescataron a cinco sobrevivientes y recuperaron dos cadáveres de los escombros de la escuela situada a 30 km de la metrópolis de Surabaya, al este de la isla de Java, lo que elevó a cinco el número de fallecidos.

Los padres desesperados piden que se aceleren los esfuerzos para encontrar a sus hijos, que se cree que siguen atrapados, mientras que, según fuentes locales, solo se ha visto afectado el ala donde dormían los niños.

Se ha abierto una investigación sobre las causas del derrumbe, que se produjo el lunes por la tarde.

Las primeras conclusiones apuntan a problemas estructurales y a un edificio que no cumple con las normas de construcción, según los expertos.

