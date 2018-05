A la edad de 16 años, los estudiantes pasan a la escuela secundaria II, que suele durar de tres a cuatro años. La escuela secundaria II no es obligatoria y se divide en dos grupos: académico y profesional. Entre el 20 y el 30 por ciento de los estudiantes se inscriben en un instituto (bachillerato) (llamado Gymnasium en alemán, gymnase o lycée en francés y liceo en italiano). Pero la mayoría de los estudiantes cursan programas de formación profesional. Más de dos terceras partes inician un aprendizaje. Esto significa que el aprendiz trabaja la mayor parte del tiempo en una empresa y acude a clases uno o dos días a la semana.

Sistema nacional de enseñanza 17 de mayo de 2018 - 15:00 La enseñanza obligatoria en Suiza dura nueve años (normalmente, hasta a edad de 15 años). Finalizado este ciclo, los alumnos inician un aprendizaje, una formación especializada o estudios preparatorios para la universidad. Los cantones son competentes en materia de educación, lo que significa que en la actualidad existen 26 sistemas de enseñanza diferentes. En estos momentos se están llevando a cabo distintas medidas para armonizar la escolaridad en Suiza. Preescolar (jardín de infancia) Actualmente los cantones establecen la edad mínima para la educación preescolar. Suele oscilar entre los cuatro años y los cinco años. La educación preescolar dura hasta el inicio de la enseñanza primaria (a la edad de seis años, teniendo en cuenta la fecha de corte). Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo nacional para que dos años de educación preescolar sean la norma en todo el país y forme parte de la enseñanza obligatoria. La edad mínima (4 años) y la fecha de corte (31 de julio) se unificarán en los cantones que se han adherido al acuerdo. Para inscribir a un niño o niña en la escuela hay que ponerse en contacto con las autoridades educativas del municipio en que se reside. Para más información, consulte educa.ch, el portal suizo de la educación. Escuela primaria Por regla general, la escuela primaria empieza a los seis años –aunque esto será también homogeneizado en todos los cantones. La enseñanza primaria es obligatoria y gratuita. La organización y financiación de las escuelas primarias es competencia de los cantones y los municipios. Al igual que en el caso de prescolar hay que ponerse en contacto con las autoridades educativas de su municipio para inscribir a su hijo o hija en una escuela de primaria. Puede encontrar un listado en la siguiente página web: educa.ch, el portal suizo de la educación. Escuela secundaria I (ciclo básico) La enseñanza secundaria I es el ciclo siguiente a la escuela primaria. Al finalizar el nivel primario, el estudiante prosigue su preparación en la escuela secundaria I, que -según el cantón y el municipio-, dura de tres a cinco años. Este ciclo es obligatorio, gratuito y marca la etapa final de la escolaridad obligatoria. Los alumnos de este ciclo suelen tener entre 12 y 15 años. No existe un examen al término de la enseñanza obligatoria, de manera que al concluir el 9° curso (último año) los estudiantes no reciben ningún certificado de escolaridad. Se selecciona a los alumnos conforme a su rendimiento, las recomendaciones del maestro y, en todo caso, una prueba. Suelen tenerse en cuenta el nivel de aprendizaje, la conducta y la actitud ante el trabajo para determinar si el alumno pasa al siguiente nivel. En la enseñanza secundaria I los alumnos reciben una educación básica y general (como matemáticas, geografía y dos idiomas extranjeros) y se preparan para iniciar una formación profesional, un aprendizaje o proseguir estudios secundarios (ciclo superior). Para más información sobre las asignaturas que se imparten en la escuela secundaria I puede visitar la página del portal suizo de la educación, educa.ch. Escuela secundaria II (ciclo superior) A la edad de 16 años, los estudiantes pasan a la escuela secundaria II, que suele durar de tres a cuatro años. La escuela secundaria II no es obligatoria y se divide en dos grupos: académico y profesional. Entre el 20 y el 30 por ciento de los estudiantes se inscriben en un instituto (bachillerato) (llamado Gymnasium en alemán, gymnase o lycée en francés y liceo en italiano). Pero la mayoría de los estudiantes cursan programas de formación profesional. Más de dos terceras partes inician un aprendizaje. Esto significa que el aprendiz trabaja la mayor parte del tiempo en una empresa y acude a clases uno o dos días a la semana. Para más información sobre el aprendizaje consulte la página Prácticas (formación profesional). La Confederación y los cantones regulan conjuntamente el funcionamiento de los institutos, pero suelen ser las autoridades cantonales las que determinan las condiciones de admisión. En la mayoría de los cantones es indispensable la superación de un examen para acceder a los centros formativos. Al término de la Secundaria II, los estudiantes deben redactar una tesina y aprobar una serie de exámenes para obtener el certificado de Matura (alemán), maturité (francés) o maturità (italiano), que les permitirá ingresar en cualquier universidad cantonal o en cualquiera de las dos Escuelas Politécnicas Federales (Zúrich y Lausana). Pueden exigirse además algunas pruebas adicionales para acceder a la universidad, por ejemplo, en el caso de que un estudiante francófono quiera cursar medicina en un cantón de expresión alemana. Para más información sobre las escuelas de secundaria II, incluido el acceso a la universidad para adultos, consulte el portal suizo de la educación, educa.ch.