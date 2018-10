Este contenido fue publicado el 28 de octubre de 2018 17:00 28 de octubre de 2018 - 17:00

Florian Lüthi es un suizo que reside en el extranjero desde este año. Espera hacer nuevas experiencias en su trabajo como enfermero en los Países Bajos, pero a sus 30 años todavía no se ha acostumbrado a la forma tan directa de comunicarse que tienen los holandeses.

swissinfo.ch: ¿Por qué se marchó de Suiza?

* Florian Lüthi: Me fui de Suiza a principios de abril de este año, porque quería y quiero hacer nuevas experiencias en mi profesión de enfermero y estudiar el máster en el extranjero.

Por eso y porque mi madre tiene parientes en Holanda decidí dar este paso.

swissinfo.ch: ¿Fue un viaje sin retorno o piensa volver un día a Suiza?

F.L.: De momento es un viaje sin retorno. Para mí lo primero era hacer experiencias. Nunca he sabido si mis sueños se pueden convertir en realidad o encontraré otras situaciones distintas a las imaginadas. Además, después de hablar con familiares y amigos siempre estuvo claro que puedo volver.

swissinfo.ch: ¿En qué trabaja actualmente?

F.L.: De momento trabajo de dependiente en un supermercado, pero es más bien un trabajo temporal porque necesito una acreditación para poder ejercer de enfermero en los Países Bajos. En general, los ciudadanos de la UE, del EEE y de Suiza pueden trabajar sin restricciones en Holanda. En cuanto tenga la inscripción en el registro correspondiente podré trabajar en mi profesión en igualdad de condiciones, sin trabas. Esta profesión es la que me enriquece personalmente. Si todo sale bien y no surgen problemas administrativos, todo estará arreglado en octubre.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive actualmente y cómo son allí la vida y la cocina?

F.L.: Ahora vivo en Almere, provincia de Flevoland, la más reciente de Holanda, a 40 minutos en tren de Utrecht/Ámsterdam, o sea un sitio con excelentes comunicaciones. De todas formas, la razón principal para establecerme en Almere fue que tengo parientes aquí y durante un tiempo pude vivir con ellos.

Aquí a veces echo un poco de menos el ambiente de una gran ciudad. Antes de marcharme de Suiza yo vivía en Zúrich, por eso es un gran contraste estar ahora aquí. Almere tiene ciertas características de un pueblo pese a sus 200 000 habitantes, por eso sé que en algún momento me iré a otro sitio.

La cocina holandesa se compone de elementos de las del mundo entero. Auténticamente holandés quizá sea sobre todo el ‘Patat’, el ‘Pannenkoeken’ o comidas con guisantes y/o patatas. Me parece que ser vegetariano aquí es más caro, porque la verdura no es precisamente barata.



swissinfo.ch: ¿Qué es más atractivo en Holanda que en Suiza?

F.L.: La ventaja y al mismo tiempo desventaja es que los holandeses son más directos y no se andan con rodeos. Por una parte lo encuentro estupendo, por otra todavía no me he acostumbrado a que sea normal comunicarse así.

Quizá lo más atractivo sea su proximidad al Mar del Norte, para dejar vagar los pensamientos: ‘uitwaaien’ J (en español: despejarse).

swissinfo.ch: ¿Qué piensa de Suiza a distancia?

F.L.: Sigo pensando que Suiza es un país estupendo, con una naturaleza exuberante y un elevadísimo nivel de vida. Pero ahora soy aún más consciente de lo que pierde Suiza con su estatus especial en lo relativo a la imposibilidad de decidir y contribuir a la configuración y los cambios en Europa.

swissinfo.ch: ¿Se siente a veces desplazado o está bien integrado?

F.L.: Pues me siento bastante bien integrado pero soy muy consciente de que aún no he conseguido lo que quería en lo que refiere al lugar donde vivo y al trabajo que hago. Sí, esto me tiene un poco preocupado.

swissinfo.ch: ¿Qué diferencias culturales le cuesta más aceptar?

F.L.: Son sobre todo pequeñeces, por ejemplo, me extraña que la gente se tutee tan rápidamente, o felicitar a una persona por el cumpleaños de un pariente suyo o por el de un amigo de un amigo…

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más le gusta de su vida cotidiana en el extranjero?

F.L.: La confrontación con Europa en la política, en los medios y la vida cotidiana, que se lleva a cabo más conscientemente, no solo en lo relativo a Europa, y una actitud algo más abierta ante lo nuevo. Pienso que se lo toman todo menos a la tremenda.

swissinfo.ch: ¿Participa en comicios suizos?

F.L.: Sí, sigo votando por correo, me parece muy importante. Al fin y al cabo soy suizo, y de alguna manera, las decisiones en las urnas tienen repercusiones directas sobre mi vida.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

F.L.: Echo sobre todo de menos a mis amistades y mi familia, especialmente porque de momento mi círculo de amigos es muy pequeño y lógicamente todavía no hago tantas cosas como antes en mi tiempo libre, tanto en lo que refiere a la política como a actividades de ocio, salir con amigos o practicar deporte, etc.

Traducido del alemán por Raquel Ruiz, swissinfo.ch (entrevista efectuada por escrito)

