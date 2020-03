Por otro lado, las autoridades han señalado que en Suiza no hay signos de penuria, aun cuando se ha incrementado la demanda de mascarillas y desinfectantes, y los grandes mayoristas de bienes de consumo básico, Coop y Migros, han informado sobre un aumento sensible en sus ventas.

Aumento en contagios de coronavirus en Suiza 02 de marzo de 2020 - 13:29 Mientras que el número de personas infectadas por el coronavirus llega a casi 30, dos grupos escolares están en cuarentena y aumentan las cancelaciones de eventos multitudinarios, la Oficina Federal de Salud Pública (OFS) emite este lunes nuevas recomendaciones. La campaña de información sobre el nuevo coronavirus pasó del nivel amarillo al rojo, indica la dependencia y aconseja: Tirar los pañuelos desechables en un recipiente cerrado, evitar los saludos de mano y telefonear antes de acudir al médico o al servicio de urgencias. Estas nuevas recomendaciones se suman a las que se encuentran en vigor: lavarse cuidadosamente las manos, toser y estornudar en un pañuelo o en la parte interna del codo y, en caso de fiebre, permanecer en casa. En su página web, la OFSP recuerda que, en virtud de los contagios registrados en Suiza, el Gobierno ha decretado el estadio de “situación particular” en el sentido de la ley sobre las epidemias y prohibido las concentraciones de más de mil personas. Las reuniones menos numerosas deben recibir el visto bueno de las autoridades cantonales. La medida obligó la cancelación de relevantes eventos internacionales como el Salón del Auto y el Watches & Wonders (otrora Salón Internacional de la Alta Relojería), además del Carnaval de Basilea, encuentros deportivos, conciertos y reuniones, incluida la sesión de primavera del Consejo de los Suizos en el Extranjero. Estudiantes en cuarentena La decisión se produjo en seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual elevó a “muy alto” su alerta de riesgo de impacto para el coronavirus en todo el planeta. Hasta este 2 de marzo, el número de casos confirmados coronavirus en Suiza asciende a 28. Los cantones afectados eran Argovia, Basilea ciudad, Basilea campo, Berna, Friburgo, Ginebra, Grisones, Tesino, Vaud, Valais y Zúrich. Todas las personas en cuestión están aisladas y en contacto estrecho con las autoridades sanitarias. Cuarenta y cinco estudiantes y nueve maestros fueron puestos en cuarentena durante 15 días en una escuela técnica de Biel (cantón de Berna) el pasado fin de semana. Es la primera medida de este tipo que se toma en una institución escolar. Que no cunda el pánico Sin entrar en pánico, el Gobierno se prepara para enfrentar una amplia gama de escenarios. “Lo que es verdad hoy puede no serlo pasado mañana”, dijo el ministro de Salud, Alain Berset, al dominical Le Matin Dimanche. “Habrá más casos, está claro”, indicó, y agregó que lo más importante es contener la evolución de la epidemia. El Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica (FNS) anunció la asignación de varios millones de francos para la investigación del coronavirus. La institución lanzará un llamado de emergencia para solicitar propuestas de investigación sobre coronavirus el 6 de marzo de 2020 con una fecha límite de presentación a finales de marzo, precisó su presidente, Matthias Egger En un tuit divulgado el miércoles, indicó que “las propuestas de investigación deberán tener el potencial de contribuir a la comprensión del virus o mejorar la respuesta clínica o de salud pública en un plazo de dos años”. Posibles controles en aeropuertos En el Aeropuerto de Ginebra se podrían adoptar algunas medidas, comentó el domingo a la televisión suiza de expresión francesa RTS, Didier Pittet, jefe del Servicio de Prevención y Control de Infecciones de los Hospitales de la Universidad de Ginebra. Médicos, enfermeras y militares podrían ser desplegados para investigar casos sospechosos. Un dispositivo semejante está en análisis y su aplicación podría decidirse en los próximos días. El examen se llevaría a cabo en el propio aeropuerto. Si se implementa el plan, no todos los pasajeros de Cointrin se verán afectados, sino solo aquellos de ciertos países o regiones donde se considera que el riesgo de infección con Covid-19 es mayor. Por el momento, la mayoría de los casos de coronavirus confirmados en Suiza están vinculados a Italia, señaló Daniel Koch, responsable de la División de Enfermedades Transmisibles de la OFSP, a la prensa el sábado. Insistió en la posición oficial de que el cierre de las fronteras con ese país no está previsto. Personas mayores en primera línea Por otra parte, recordó que las personas mayores de 60 años corren un mayor riesgo, contrariamente a la situación de los niños. Por esa razón no está considerado el cierre generalizado de las escuelas. “Si este fuera el caso, algunos abuelos tendrían que cuidar a los niños y eso es lo que queremos evitar”, subrayó. Por otro lado, las autoridades han señalado que en Suiza no hay signos de penuria, aun cuando se ha incrementado la demanda de mascarillas y desinfectantes, y los grandes mayoristas de bienes de consumo básico, Coop y Migros, han informado sobre un aumento sensible en sus ventas. Más de mil pruebas En Suiza, donde una decena de laboratorios tienen la capacidad conjunta de efectuar mil pruebas por día, más de 1 300 personas sospechosas de haber sido contagiadas han sido analizadas y las pruebas de detección del nuevo coronavirus se han intensificadas en caso de síntomas de tipo gripal, como informa la OFSP. Recuerda igualmente que una línea telefónica de información funciona las 2s4 horas en las tres lenguas nacionales (alemán, francés, italiano e inglés) y que los viajeros reciben información en los puestos fronterizos y en los aeropuertos sobre la manera de proceder en caso de síntomas (dificultades respiratorias, tos o fiebre). La OFSP señala igualmente que, en el plano internacional, hasta las 07:00 horas de este lunes, más de 89 000 infecciones han sido declaradas en el mundo y el número de decesos asciende a 3 045, 133 personas han muerto fuera de China Continental y 45 000 personas han recuperado la salud. En Italia, 1 694 casos de coronavirus han sido confirmados, con 34 decesos. Mapa de la presencia de cornavirus en Suiza