Por qué Neuchâtel se distancia de Louis Agassiz Marie Vuilleumier 07 de julio de 2019 - 11:00 El Espacio Louis Agassiz de la Universidad de Neuchâtel ahora se llama Espacio Tilo Frey. En lugar de un científico abiertamente racista, las autoridades municipales prefieren destacar a una política comprometida. Tilo Frey ha eclipsado a Louis Agassiz. La ciudad de Neuchâtel ha decidido renombrar el espacio frente a la Facultad de Letras de la universidad para valorizar a una política comprometida y no a un científico que defendía teorías racistas. Una decisión controvertida que pone en tela de juicio a personalidades históricas que han sido o son referentes. ¿Quién es Louis Agassiz? Nacido en 1807 en Môtier, en el cantón de Friburgo, Louis Agassiz estudió medicina y ciencias naturales en Zúrich y en Alemania. Fue profesor en las universidades de Neuchâtel y Harvard (Estados Unidos). Louis Agassiz es conocido sobre todo por sus investigaciones sobre los peces, los fósiles y los glaciares. ¿Por qué es un científico controvertido? Desde que emigra a Estados Unidos en 1846, Louis Agassiz manifiesta su aversión hacia los afroamericanos. Se convierte en uno de los principales adversarios de la teoría de la evolución de Darwin. Y para desarrollar su teoría de una jerarquía de las raza se basa en la idea de que negros y blancos fueron creados por separado. Louis Agassiz considera que las personas negras son seres inferiores y defiende firmemente el principio de la segregación racial, recomendando a las autoridades separar claramente las zonas reservadas a los blancos de las restantes reservadas a los negros. Sus tesis se utilizan deliberadamente para justificar la adopción de una segregación racial sistemática en Estados Unidos. ¿Cómo se explica que la Universidad de Neuchâtel utilizara su nombre? Cerca de 80 lugares en el mundo llevan el nombre de Louis Agassiz, cuyo racismo se ocultó durante mucho tiempo en beneficio de sus brillantes investigaciones en el campo de las ciencias naturales. Varios historiadores fueron desvelando poco a poco la otra cara del científico y en 2007 aprovecharon el segundo centenario de su nacimiento para lanzar una amplia campaña de información pública. El historiador de San Galo Hans Fässler crea entonces el comité internacional “Desmontando a Louis Agassiz” cuyo objetivo es rebautizar los lugares que llevan el nombre del científico para enviar una clara señal contra el racismo. Entre otras cosas, lanza una petición y solicita a las autoridades federales y cantonales que cambiaran el nombre de la montaña Agassizhorn, situada entre Berna y el Valais. Pero las autoridades se negaron. En respuesta a una interpelación parlamentaria, el Gobierno suizo declaró en 2007 que “el honor concedido a Louis Agassiz de esta manera no está en contradicción con una evaluación crítica de sus opiniones racistas”. ¿Por qué la decisión de Neuchâtel generó polémica? Muchos historiadores y políticos estiman que no hay que borrar la historia, sino contextualizarla. Preguntada el año pasado sobre la avenida Louis Agassiz, la municipalidad de Lausana optó por mantener este nombre, pero colocó un panel explicativo para informar al público sobre las teorías racistas que defendía el científico. Las autoridades de Neuchâtel prefirieron retirar del espacio público a Louis Agassiz que arriesgarse a dañar la reputación de la universidad por verse asociada a una figura tan controvertida. El Legislativo apoyó por mayoría esta decisión, pero muchos concejales criticaron que se borrara una figura tan importante en la historia del mundo académico local y temen un efecto de bola de nieve que puede llevar a cambiar el nombre de otros lugares en la ciudad. Algunos lamentan también que la puesta en valor de Tilo Frey se vea eclipsada por la polémica en torno a Louis Agassiz. ¿Quién es Tilo Frey? Nacida en 1923 en Camerún, Tilo Frey fue escolarizada en el cantón de Neuchâtel donde trabajó como profesora en la escuela de comercio y luego como directora de la escuela profesional de jóvenes mujeres. Miembro del Partido Radical, en 1971 fue la primera mujer negra elegida diputada nacional. En el Parlamento defendió sobre todo los derechos de las mujeres, así como la cooperación con los países en vías de desarrollo. La ciudad de Neuchâtel ha decidido rendirle homenaje para destacar su compromiso, así como su papel pionero en la emancipación política de las mujeres y las minorías.