Fim da linha para as célebres cabines telefônicas suíças

Adiós a la última cabina de la Suiza francoparlante 31 de octubre de 2019 - 16:51 La última cabina telefónica de la Suiza francófona, a orillas del lago Lemán, fue desmantelada el jueves. Swisscom retirará la última del país, en Baden, en el norte de Suiza, el 28 de noviembre. Una era en la historia de las telecomunicaciones suizas llega así a su fin. Una era en la que esas instalaciones, que alguna vez estuvieron en casi todas las esquinas, fueron testigo de millones de declaraciones de amor, de lágrimas o de conversaciones banales. Swisscom informó que la cabina de Baden será trasladada al Museo de la Comunicación en Berna. De otra época La primera cabina fue instalada en 1881 en la oficina de correos de Fraumünster, en Zúrich. En 1995 se alcanzó el mayor número de esas instalaciones con más de 58 000 repartidas por pueblos y ciudades suizas. Sin embargo, el éxito de los teléfonos móviles a finales de la década de 1990 anunció el declive de las cabinas telefónicas. Entre 2004 y 2016, el número de llamadas desde cabinas Swisscom se redujo en un 95%. En 2018, la obligación legal de Swisscom de explotar cabinas telefónicas como parte de su servicio básico dejó de aplicarse. Para entonces, el 90% de las cabinas ya habían sido desmontadas porque ya no eran necesarias.