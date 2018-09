Antes del advenimiento de los ferrocarriles, el correo y los pasajeros cruzaban los Alpes viajando en diligencias. El correo de hoy opera un servicio de autobuses en rutas de larga distancia a sitios de montaña y rurales que no cubren los ferrocarriles.

Transporte 27 de septiembre de 2018 - 13:13 Tanto el sistema de ferrocarriles de Suiza como los autobuses de larga distancia y el transporte local suelen figurar entre los mejores del mundo. Los turistas y la poblacion extranjera residente se acostumbran pronto a desplazarse en los medios de transporte público. A diferencia de algunos otros países, en los pueblos helvéticos se puede vivir sin . Pero Suiza también dispone de una red de carreteras que figura entre las más seguras de Europa. Más información sobre permisos de conducir en Suiza. Trenes Los Ferrocarriles Federales de Suiza (CFF, SBB, FFS) gestionan una extensa red de conexiones ferroviarias y coordinan un sistema de autobuses que llega a casi todos los rincones del país. Los horarios están disponibles en línea y también en el útil iPhone app que, además, permiten comprar sus billetes usando una tarjeta de crédito en el dispositivo electrónico. Muchos de los usuarios del sistema ferroviario suelen adquirir la tarjeta de medio precio, cuya ventaja es el descuento del 50 por ciento en casi todos los viajes en tren, autobús y barco, así como en algunas líneas aéreas y trenes especiales. Quienes se desplazan diariamente al trabajo o viajan casi todos los días en tren, autobús o barco optan por comprar la tarjeta de viaje General Abonnement o abonnement général (abono general, GA) que les permite viajar gratis por toda la red, incluyendo las líneas de autobuses y tranvías. La red ferroviaria ofrece también otros servicios, entre ellos la entrega de equipaje y la venta de paquetes conjuntos que incluyen billete de tren y entrada a las atracciones turísticas populares en todo el país. Los niños menores de seis años viajan gratis. Además, la tarjeta familiar permite a los niños hasta los 16 años viajar gratis si van acompañados por un adulto. Encontrarás más información en este enlace. En algunos trenes, los pasajeros pueden llevar bicicletas y perros gratuitamente. ¿Qué billete necesitas? Los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) ofrecen una amplia gama de billetes, también para los que nos visitan desde el extranjero. Viajeros con movilidad reducida En los últimos años se han incrementado en Suiza las facilidades e infraestructuras para personas con movilidad reducida. Las personas discapacitadas que viven en Suiza tienen derecho a un descuento en el abono general (Generalabonnement, GA), dependiendo del grado y la naturaleza de su discapacidad. Para más información puede consultar la web de los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS). Viajar en tren El suizo medio realiza 59 viajes en tren por año. De hecho, el suizo usa el ferrocarril con más frecuencia que la gente de cualquier otra nación en el mundo, con excepción de los japoneses. Consulte las estadísticas oficiales sobre los ferrocarriles y movilidad en Suiza: Los grandes viaductos y túneles de Albula/Bernina en el trayecto de los Grisones son en sí mismos una atracción turística y han sido distinguidos en 2008 por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. La estación ferroviaria más alta en Europa está situada en la espectacular montaña Jungfraujoch, Oberland Bernés, a una altitud de 3.454 metros. La densa red de ferrocarriles es gestionada por los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS/SBB/CFF) y compañías de ferrocarriles de vía estrecha que prestan servicios regionales y locales. De la carretera al riel Suiza y los Alpes están integrados en el eje de transporte norte-sur de Europa. Gran parte del tráfico vial circula a través de los Alpes. Para reducir la congestión y el impacto medioambiental, el Gobierno de Suiza ha adoptado una política destinada a aligerar el tráfico por carretera pasándolo al riel. La 'autopista rodante' lleva los camiones en ferrocarril desde la ciudad de Friburgo (sur de Alemania) hasta Novara, en el norte de Italia. El nuevo túnel de Lötschberg que va del Oberland Bernés al Valais está en funcionamiento desde el año 2007. La gran afluencia de trenes de pasajeros y de carga congestionó el tramo e intensificó las demandas de ampliarlo a dos tubos. El túnel de base del Gotardo que atraviesa los Alpes tiene 57 kilómetros y fue inaugurado oficialmente el 1 de junio de 2016 como el túnel ferroviario más largo del mundo. A finales de 2016, estará en pleno servicio para trenes de alta velocidad tanto de mercancías como de pasajeros, por lo que el trayecto entre Zúrich y Milán durará menos tiempo. Autobuses postales Antes del advenimiento de los ferrocarriles, el correo y los pasajeros cruzaban los Alpes viajando en diligencias. El correo de hoy opera un servicio de autobuses en rutas de larga distancia a sitios de montaña y rurales que no cubren los ferrocarriles. Los autobuses y ferrocarriles forman parte de un tupida red que cubre Suiza, y el horario de los autobuses postales es cuidadosamente coordinado con las conexiones de trenes. En las ciudades principales hay tranvías y autobuses en funcionamiento. Y se cuenta además con barcos y botes que prestan servicio en muchos lagos y ríos helvéticos. El aeropuerto de Kloten está próximo a Zúrich. Es utilizado por las principales líneas internacionales, incluyendo a Swiss International Airlines, la sucesora de la línea aérea nacional Swissair, y ahora filial de Lufthansa. Entre los otros aeropuertos figura el de Ginebra (Cointrin) y el de Basilea (Euroairport), ambos situados parcialmente en