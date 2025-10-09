Tres detenidos en Bélgica sospechosos de terrorismo y de preparar un dron explosivo

Bruselas, 9 oct (EFE).- Tres jóvenes fueron arrestados este jueves en Amberes, al norte de Bélgica, en el marco de una operación antiterrorista, sospechosos de querer atentar contra políticos y de estar preparando un dron al que iban a acoplar supuestamente una carga explosiva.

La Fiscalía federal belga informó en un comunicado de que los tres jóvenes adultos, nacidos en 2001, 2002 y 2007 y residentes en Amberes, fueron privados de libertad tras realizar varios registros en esa ciudad, una intervención judicial que se inscribe en el marco de una investigación abierta, entre otras cosas, por intento de asesinato terrorista y participación en las actividades de un grupo terrorista.

En concreto, la Policía judicial federal de Amberes llevó a cabo cuatro registros con la colaboración de las unidades especiales de la Policía federal y con el apoyo de perros adiestrados en la detección de explosivos, bajo la dirección del juez de instrucción especializado en materia de terrorismo en esa ciudad norteña.

Según el comunicado difundido por el Ministerio público, “algunos indicios apuntan a que la intención era perpetrar un atentado terrorista de inspiración yihadista contra políticos”.

Durante el registro del domicilio de uno de los sospechosos se encontró un artefacto muy similar a un “dispositivo explosivo improvisado”, pero que aún no era operativo en ese momento. También se halló una bolsa que contenía bolas de metal.

En el domicilio de un segundo sospechoso se encontró, entre otras cosas, una impresora 3D que se cree que iba a utilizarse para fabricar piezas útiles para cometer un atentado.

Asimismo, según la Fiscalía, hay indicios de que el objetivo de los sospechosos era fabricar un dron al que se le iba a acoplar una carga.

Explicó que dos sospechosos están siendo interrogados por la Policía judicial federal de Amberes y que mañana comparecerán ante el juez de instrucción, que decidirá si procede dictar orden de detención contra ellos.

Por su parte, el tercer sospechoso ha sido puesto en libertad a lo largo del día.

La Fiscalía rehusó facilitar más información en este momento para no perjudicar la investigación en curso.

Aseguró que este caso “demuestra que la Fiscalía, la Policía y los servicios de inteligencia deben permanecer en todo momento alerta ante el riesgo de atentados terroristas”, y que cuenten con “la capacidad suficiente para garantizar la seguridad” de la sociedad.

Añadió que, en 2025, ya se han abierto unas 80 nuevas investigaciones por terrorismo en la sección de terrorismo de la Fiscalía federal, lo que supera ya las cifras del año anterior.

Precisó que esa cifra no tiene en cuenta los casos de terrorismo en los que están implicados menores, que son tramitados por las fiscalías de primera instancia. EFE

