The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump se dirige a los jóvenes en su primer TikTok como presidente: «Me debéis una»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los más jóvenes este lunes en un su primer vídeo publicado en TikTok desde que regresó a la Casa Blanca: «Me debéis una».

«A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me debéis una. Y ahora me estáis viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de vosotros estará sentado justo en este escritorio y también haréis un gran trabajo», dijo Trump en el vídeo en el que aparece sentado en la mesa de su oficina.

El vídeo roza el millón de visualizaciones en tan solo tres horas, cuenta con 147.000 me gusta y 6.000 comentarios y ha sido compartido más de 7.000 veces.

Es la primera publicación del mandatario en esta red social desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, cuando ganó a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Hace unos días, el republicano firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento «seguro» y legal de la plataforma en EE.UU. tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, ByteDance.

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá cerrarse en EE.UU. si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

El gigante tecnológico Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de la aplicación en su versión estadounidense, según informó la Casa Blanca.

En un intento de celebrar esta nueva versión, la Casa Blanca se abrió un perfil oficial en la plataforma de vídeos. EFE

ecs/aaca/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR