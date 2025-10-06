Trump se dirige a los jóvenes en su primer TikTok como presidente: «Me debéis una»

2 minutos

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los más jóvenes este lunes en un su primer vídeo publicado en TikTok desde que regresó a la Casa Blanca: «Me debéis una».

«A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me debéis una. Y ahora me estáis viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de vosotros estará sentado justo en este escritorio y también haréis un gran trabajo», dijo Trump en el vídeo en el que aparece sentado en la mesa de su oficina.

El vídeo roza el millón de visualizaciones en tan solo tres horas, cuenta con 147.000 me gusta y 6.000 comentarios y ha sido compartido más de 7.000 veces.

Es la primera publicación del mandatario en esta red social desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, cuando ganó a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Hace unos días, el republicano firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento «seguro» y legal de la plataforma en EE.UU. tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, ByteDance.

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá cerrarse en EE.UU. si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

El gigante tecnológico Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de la aplicación en su versión estadounidense, según informó la Casa Blanca.

En un intento de celebrar esta nueva versión, la Casa Blanca se abrió un perfil oficial en la plataforma de vídeos. EFE

