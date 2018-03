Derechos de autor

UBS: mejor beneficio trimestral en 3 años 04 de mayo de 2010 - 15:47 El principal banco helvético anunció utilidades netas por 2.000 millones de dólares (2.200 millones de francos suizos) de enero a marzo de 2010. Se trata del segundo trimestre consecutivo con beneficios, luego de cuatro informes trimestrales en rojo en el 2009. Calificados como resultados "fuertes" por ciertos analistas, estas cifras permitieron que el banco registrara ganancias en la Bolsa Suiza con un aumento en sus acciones de 1,64% en la apertura de la jornada bursátil. El presidente de la dirección del UBS, Oswald Grübel, calificó estos resultados como "una primera señal hacia la vuelta a la estabilidad de los beneficios" del UBS. Pero comparados con los resultados del Credit Suisse, el otro gigante helvético de las finanzas aún cuando las cifras del UBS son mejores a las previsiones, demuestran que el UBS aún está en etapa convalecencia. Continúa el problema principal del banco número uno de Suiza: la pérdida de su cartera de clientes. Un hecho, que en opinión de Grübel, se debe a la publicidad negativa en Suiza lanzada por diversos frentes en contra de la imagen del UBS. swissinfo.ch con agencias DATOS CLAVE UBS tiene presencia en 50 países y 65.000 empleados. En 2009, el banco registró pérdidas por 2.700 millones de francos suizos.