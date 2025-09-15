Ucrania recupera terreno en Sumi y libera otra localidad en la región de Donetsk

The Swiss voice in the world since 1935

Kiev, 15 sep (EFE).- El Ejército ucraniano está recuperando terreno en la región nororiental de Sumi y ha liberado otra aldea en la región oriental de Donetsk, según han informado en las últimas horas el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la unidad que ha reconquistado el pueblo en cuestión.

“Tenemos buenos resultados en la zona de frontera (con Rusia) de la región de Sumi. Nuestras unidades continúan avanzando hacia la frontera”, dijo Zelenski en su discurso a la nación de anoche, en referencia al terreno que está recuperando Ucrania en la parte de esta región que está en manos del Ejército ruso.

Mientras tanto, el Primer ‘Corps’ Azov de la Guardia Nacional ucraniana ha anunciado la liberación de la aldea de Pankivka, que antes de la guerra tenía cerca de cien habitantes y está situada en el eje del frente de Dobropilia.

“El enemigo continúa incrementando el número de tropas”, dice el comunicado de Azov sobre la situación en la zona.

Según la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState, las fuerzas rusas avanzaron en las últimas horas en otros tres segmentos del frente en la región de Donetsk. EFE

