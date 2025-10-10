Un muerto en Ucrania por un ataque ruso que dejó sin luz el este de Kiev

Varias zonas del este de la capital de Ucrania sufren cortes eléctricos este viernes, luego de un importante ataque ruso que también causó la muerte de un niño de siete años en la región de Zaporiyia, informaron las autoridades.

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon durante la noche múltiples explosiones, así como el zumbido de drones.

La Fuerza Aérea reportó en la plataforma Telegram «un ataque enemigo con misiles balísticos y un ataque masivo con drones de combate», y pidió a la población que permaneciera en los refugios.

A escala nacional, «los rusos están lanzando ataques masivos contra la infraestructura energética ucraniana», indicó también el Ministerio de Energía en Facebook.

«La zona izquierda (este) de la capital se encuentra sin electricidad. También hay problemas con el suministro de agua», dijo poco después el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. «El enemigo está atacando la infraestructura esencial de la ciudad», añadió.

Un periodista de la AFP que vive en el este de Kiev constató la falta de electricidad y agua potable y testificó que esa parte de la ciudad estaba sumida en la oscuridad total.

El impacto ha sido tal que en una decisión poco habitual el tráfico del metro se interrumpió hasta nuevo aviso en la parte oriental del río Dniéper, anunció la administración municipal.

Los ataques también afectaron a la región de Zaporiyia, en el centro del país, donde un niño de siete años murió y tres personas resultaron heridas durante la noche. En Kiev, nueve residentes de un edificio de viviendas sufrieron lesiones, según las autoridades.

Rusia bombardea diariamente ciudades ucranianas desde que invadió el país en febrero de 2022, centrándose especialmente en las infraestructuras eléctricas mientras se acerca el invierno.

El miércoles, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Moscú de querer «sembrar el caos» multiplicando sus ataques.

