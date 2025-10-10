Un terremoto de 7,4 sacude la isla filipina de Mindanao y se activa la alerta de tsunami

(Actualiza con información de daños y comunicado presidencial)

Manila, 10 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes el sureste de la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, donde las autoridades ordenaron evacuaciones en zonas costeras tras dar la alerta por tsunami.

El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local (1:40 GMT), según indica el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) alertó sobre la posibilidad de un tsunami y pidió las «evacuaciones inmediatas» de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental.

«Estamos evaluando la situación sobre el terreno y asegurándonos de que todos estén a salvo», dijo en un comunicado el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en el que instruyó a los organismos de defensa civil a «que lleven a cabo inmediatamente evacuaciones en las zonas costeras».

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó del posible impacto en las costas de Filipinas de olas de entre uno y tres metros por encima del nivel de la marea, así como de la posibilidad de olas de entre 0,3 y un metro en algunas costas de Indonesia y Palau.

Ednar Dayanghirang, el director regional de la Oficina de Defensa Civil para la región de Davao, en el extremo sureste de Mindanao, afirmó a la radio filipina DZMM que el sismo causó daños materiales.

«Recibí informes parciales en Davao Oriental, en la ciudad de Manay, de que hay edificios dañados… estructuras, iglesias dañadas», dijo.

Este movimiento telúrico se produce unos diez días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y que dejó 74 fallecidos.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE

