Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el noreste de la India sin que se conozcan daños

Nueva Delhi, 14 sep (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este domingo el noreste de la India sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños, según registró el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del seísmo se situó 14 kilómetros al este de la localidad de Udalguri, en el estado indio de Assam, fronterizo con Bután.

La profundidad del terremoto, que se produjo a las 16:41 horas (11:11 GMT), fue de 10 kilómetros.

Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas o daños mayores por el terremoto.

Assam se ubica en una de las zonas de la India más propensas a registrar terremotos, al sur de la cordillera del Himalaya, aunque la mayoría suelen ser de escasa magnitud.

Este estado nororiental se encuentra en un lugar de contacto de las placas indoaustraliana y euroasiática.

El pasado 31 de agosto, un terremoto de magnitud 6,0 afectó al este de Afganistán, causando más de 2.200 muertos y convirtiéndose en uno de los más mortíferos en la última década en el Sur de Asia.

Assam experimentó en 1950 uno de los mayores terremoto registrados en la historia reciente en zona continental, con una magnitud de 8,4, y que provocó la muerte de miles de personas.EFE

