Una enfermera, principal imputada en juicio por muerte de 5 bebés en hospital de Argentina

3 minutos

Buenos Aires 7 ene (EFE).- Una enfermera, la principal imputada por la sospechosa muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de la provincia argentina de Córdoba (centro) en 2022, un caso que causó un alto estrépito social, declaró este martes en el juicio que comenzó en la víspera en un tribunal de la capital provincial.

La enfermera Brenda Agüero, integrante del Servicio de Obstetricia del hospital, está acusada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado -cinco hechos- y se le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal, aunque en grado de tentativa, según informó el Poder Judicial de Córdoba.

“Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”, dijo Agüero este martes, después de declararse «inocente», y remarcó que el caso “convirtió el sueño de su vida en una pesadilla”, según las transcripciones de los medios presentes en el tribunal.

La enfermera acusó en varias oportunidades a la prensa de malos tratos: “Gracias a esa imagen que crearon los periodistas yo me veo en este contexto. No existe posibilidad de que se me cruce por la cabeza hacer algo a una persona, mucho menos a unos niños. No hubiera peleado tanto para entrar (al hospital), lo peleé muchísimo”.

Según la acusación de los fiscales, la enfermera habría suministrado a los recién nacidos, presumiblemente mediante una inyección no endovenosa, dosis de potasio, insulina u otra sustancia no compatible con la vida, a sabiendas, por sus conocimientos profesionales, que su administración podría causar la muerte de los bebés.

En el debate a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba también son juzgados diez exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial, acusados de distintos delitos: omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, y falsedad ideológica reiterada.

Los exfuncionarios están acusados de no haber denunciado en debida forma los hechos atribuidos a Agüero, pese a la creciente sospecha de criminalidad acerca de la conducta homicida intencional de la enfermera y, según la acusación, este ocultamiento se habría mantenido durante varios meses, hasta que formalizaron una presentación judicial.

El caso conmocionó a la sociedad argentina en agosto de 2022, tras las primeras alertas planteadas por las autoridades del hospital y cuando comenzaron a investigarse la muerte sospechosa de cinco bebes, entre marzo y junio de ese año.

En el proceso judicial, 14 personas damnificadas se constituyeron como querellantes particulares y 29 iniciaron acciones civiles contra los imputados y el Estado provincial. EFE

