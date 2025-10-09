Una fuerte explosión de origen desconocido sacude la capital de Afganistán

Kabul, 9 oct (EFE).- El Gobierno talibán confirmó este jueves una fuerte explosión que sacudió Kabul, un incidente cuyo origen se desconoce y que ha desatado especulaciones sobre un posible ataque transfronterizo de Pakistán contra un líder insurgente.

«Se ha escuchado el sonido de una explosión en la ciudad de Kabul. Sin embargo, no hay motivo de preocupación, la situación está bajo control», informó en un breve comunicado el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

El portavoz del Gobierno afgano de facto pidió calma a los residentes en un breve comunicado y aseguró que hay una investigación en curso y que no se han reportado víctimas.

La declaración oficial se produjo en respuesta a una oleada de mensajes en redes sociales que informaban de al menos dos explosiones.

Varias cuentas no oficiales, incluidas algunas de miembros talibanes, difundieron la afirmación no verificada de que el objetivo del ataque era Mufti Noor Wali Mehsud, el máximo líder del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes.

El TTP es un grupo insurgente distinto a los talibanes afganos, pero visto como hermanos ideológicos, cuyo objetivo es derrocar al Estado paquistaní y que ha intensificado sus ataques desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021.

Islamabad acusa desde hace años a los talibanes afganos de dar refugio a líderes y combatientes del TTP, desde donde planifican ataques contra Pakistán. Esta tensión ha provocado en el pasado ataques aéreos paquistaníes limitados en zonas fronterizas afganas y ha deteriorado gravemente la relación entre ambos gobiernos.

Las especulaciones fueron amplificadas por el exenviado especial de Estados Unidos para Afganistán Zalmay Khalilzad, arquitecto del acuerdo que acabó con los talibanes en el poder.

“¿Atacó Pakistán Kabul esta tarde? ¿El objetivo era matar a Mufti Noor Wali?”, escribió Khalilzad en su cuenta de X, antes de añadir con cautela: «La niebla de la guerra: los informes iniciales pueden ser inexactos». EFE

