Una réplica de magnitud 6,7 sacude el sur de Filipinas y se activa la alerta de tsunami

Manila, 10 oct (EFE).- Una réplica de magnitud 6,7 sacudió este viernes la isla filipina meridional de Mindanao, activando la alerta de tsunami, horas después de que se registrara un terremoto de magnitud 7,4, que dejó al menos dos fallecidos.

El nuevo temblor se produjo a las 19.12 hora local (11.12 GMT) a una profundidad de 62 kilómetros y con el epicentro a unos 24 kilómetros de distancia de la ciudad de Santiago, unos parámetros similares a los del sismo inicial, según el Servicio Geológico de EE.UU., que registra la actividad sísmica del mundo.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) activó la alerta de tsunami por este nuevo temblor, como ya hizo con el primero de 7,4, que tuvo lugar unas diez horas antes a 58 km de profundidad, si bien la retiró horas después.

Esta nueva alerta de tsunami apunta a posibles olas de más de un metro sobre el nivel de la marea en las próximas dos horas y recomienda evacuaciones en las provincias de Surigao del Sur, Davao Oriental y Surigao del Norte.

Phivolcs había informado poco antes de alrededor de 180 réplicas desde el primer terremoto, que se produce unos diez días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y dejara 74 muertos.

El terremoto de Cebú «fue aún más destructivo», aseguró hoy el director de Phivolcs, Teresito Bacolcol, en una rueda de prensa recogida por medios locales, debido a que el epicentro estaba más cerca de zonas pobladas (a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Bogo) y tuvo lugar a menor profundidad (10 km).

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE

