UNAM identifica responsables de falsas alarmas de bomba cuando se repite otra evacuación

1 minuto

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este martes que se identificó y citó a declarar a dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en las instalaciones universitarias y contra integrantes de la comunidad a través de medios digitales.

Este mismo martes, horas después de la publicación del mensaje institucional, estudiantes y trabajadores de la Preparatoria 8 de la UNAM fueron desalojados por otra amenaza de bomba que tuvo que ser revisada por parte de la policía capitalina, cuerpo de bomberos y del agrupamiento de Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Esta falsa alarma es la segunda en dos días después de que el lunes otro aviso de amenaza de bomba obligara a desalojar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

A estos desalojos se suma la suspensión de actividades presenciales en varias facultades de la UNAM, el 29 de septiembre pasado, como medida de seguridad ante distintas amenazas en redes sociales, una semana después de que un estudiante asesinara a otro en el Colegio de Ciencias Humanidades (CCH) Sur.

Tras la muerte del joven, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, prometió que redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica del alumnado. EFE

