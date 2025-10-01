Vance promete que memes de Trump contra líder demócrata acabarán cuando abra el Gobierno

2 minutos

Washington, 1 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles que el presidente, Donald Trump, dejará de publicar vídeos generados con inteligencia artificial (IA) burlándose del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, si este respalda una propuesta republicana de financiación para reabrir el Gobierno.

«Le prometo solemnemente a Hakeem Jeffries que si nos ayuda a reabrir el Gobierno, los memes del sombrero cesarán», dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en referencia a dos vídeos compartidos por Trump en su red Truth Social donde se ve al congresista con un sombrero mexicano y un bigote superpuestos digitalmente.

El vicepresidente intentó quitar hierro a la polémica provocada por las publicaciones del mandatario, que calificó de «graciosas».

«El presidente está bromeando y nos lo estamos pasando bien. Se puede negociar de buena fe y, al mismo tiempo, burlarse un poco de algunas de las absurdeces de las posturas demócratas», advirtió.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también defendió el «derecho» de Trump a usar «sus redes sociales» y alabó la «transparencia» del líder republicano. «Es bastante refrescante que tengamos un presidente tan abierto y honesto, tan directo», agregó.

El primero de los clips publicados por Trump altera una rueda de prensa que ofrecieron el pasado lunes Jeffries y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras una reunión con el mandatario y Vance que concluyó sin acuerdo para evitar el cierre del Gobierno federal, activado a partir de este miércoles.

Además de la apariencia del líder de la Cámara, la grabación modificó las palabras de Schumer para afirmar que los demócratas son “trozos de mierda woke (progresista)”.

Jeffries tachó la publicación de «asquerosa» y «racista» y acusó a los republicanos de no querer negociar de buena fe en una conversación con la cadena MSNBC.

Trump luego publicó un segundo clip este martes, usando un fragmento de esa entrevista para volver a añadir digitalmente un sombrero y un bigote caricaturesco a la imagen del demócrata, acompañado con música folclórica mexicana.

Republicanos y demócratas siguen sin ponerse de acuerdo para aprobar un proyecto de presupuesto que levante el cierre parcial del Gobierno Federal estadounidense, con las dos bancadas culpándose entre ellas y con la extensión de los créditos al programa sanitario Obamacare como principal punto de tensión. EFE

