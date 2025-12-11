Cuentas de Trump para bebés, estrategia de seguridad nacional y pollo clorado

Cuentas para los nuevos ciudadanos nacidos en EE.UU. Keystone

Le doy la bienvenida a nuestra revista de prensa sobre acontecimientos en Estados Unidos abordados por la prensa suiza sobre temas de política, finanzas y ciencia.



Comenzamos con una gran pregunta: ¿merma Europa a la democracia? Así lo cree Estados Unidos en su última Estrategia de Seguridad Nacional.

También esta semana se ha anunciado que, a partir de julio, todos los recién nacidos en Estados Unidos recibirán 1.000 dólares. ¿Cuál es el truco?

Y, por último, un viaje a la «Capital Mundial de las Aves de Corral» para conocer la miserable vida de los pollos de engorde, que podrían dirigirse a los estantes suizos como parte de un acuerdo arancelario.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en 2020. Quién es una mayor amenaza para Estados Unidos, según la última Estrategia de Seguridad Nacional. Keystone

Las prioridades en la política de seguridad estadounidense han «cambiado fundamentalmente» bajo Donald Trump, según el Neue Zürcher Zeitung (NZZ): Europa ahora solo juega un papel de apoyo problemático para Washington.

El NZZ reaccionaba así a la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El documento de 33 páginas «pinta una imagen sombría de la situación en Europa y está causando tensiones en las relaciones transatlánticas», afirmó el domingo la emisora pública suiza en idioma alemán, SRF.

Europa se enfrenta a un «desaparición civilizatoria», según el informe estadounidense. Los principales problemas eran «las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, las tasas de natalidad en picada y la pérdida de identidades nacionales y confianza en sí mismos».

El informe era ciertamente inequívoco. «Washington ve a Europa a través de una lente contradictoria, desconfiada y etnonacionalista», escribió el NZZ. «No es la política exterior agresiva del Kremlin lo que se trata como una amenaza, sino la política migratoria europea».

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, adoptó un tono conciliador, según informó la radio pública suiza francófona RTS. «Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado», enfatizó. Kallas admitió, sin embargo, que parte de las críticas estaban justificadas, por ejemplo, que Europa había subestimado su propio poder frente a Rusia.

El Tages-Anzeiger de Zúrich estuvo de acuerdo, aunque menos diplomáticamente, diciendo que era «culpa de Europa que tenga que tolerar la indignante insolencia de Trump».

«La propia Europa tiene la culpa de su vulnerabilidad al chantaje porque, a pesar de las advertencias, ha hecho muy poco por su propia seguridad. Los europeos deben aceptar las provocaciones a corto plazo, pero al mismo tiempo desarrollar un concepto de seguridad común y armarse», escribió el periódico en un editorial el domingo.

«La confraternización entre la Casa Blanca y el Kremlin expone al continente al creciente peligro de ser aplastado entre Estados Unidos y Rusia. Eso sería precisamente la ‘desaparición civilizatoria’ que la Casa Blanca predice para Europa».

Las personas que nazcan en EE.UU. podrán retirar fondos de sus cuentas Trump cuando cumplan 18 años. Www.natasha-Lebedinskaya.ru

A partir de julio, todas las personas nacidas en Estados Unidos recibirán 1.000 dólares para invertir. La emisora pública suiza SRF explica estas llamadas Cuentas Trump.

¿Qué son las Cuentas Trump? Son cuentas de inversión para niños que se establecieron como parte de un plan fiscal y de gastos del presidente de EE. UU., Donald Trump. Según la nueva ley, el Departamento del Tesoro depositará 1.000 dólares (800 CHF) en las cuentas de los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Los fondos deben invertirse en un fondo indexado que siga el mercado de valores en general. Cuando los niños cumplan 18 años, podrán retirar los fondos para usarlos en su educación, para comprar una casa o para cualquier otra cosa. Las Cuentas Trump también están abiertas a niños menores de diez años que ya están vivos. En este caso, sus familias deben actuar como inversionistas.



¿Hay algún truco? La inversión estadounidense en cuentas de acciones para niños se financia con la «Big Beautiful Bill», el importante programa fiscal que Trump impulsó en el Congreso en verano. «La ‘Big Beautiful Bill’ incluye recortes en los beneficios sociales para cofinanciar dichos programas», dice el corresponsal de bolsa de SRF, Jens Korte. «Esto significa que se está quitando dinero a las familias más pobres y que pueden acceder a él después del cumpleaños número 18. Pero, por el momento, se les está quitando este dinero».



¿Qué dice Wall Street? Muchos bancos quieren participar, dice Korte, añadiendo que esto podría crear la próxima generación de clientes bancarios. Además, las cuentas probablemente tendrán comisiones y el dinero tendrá que invertirse en fondos. «En consecuencia, Wall Street casi automáticamente recibirá más dinero a través de las Cuentas Trump», apunta.

¿Quién se beneficia de las Cuentas Trump? Según Korte, también es un programa de ahorro fiscal. Y está claro quién se beneficia de estos programas: las personas más ricas. «Este programa no reducirá la brecha de ingresos y riqueza, sino que potencialmente la ampliará», dice.

En EE.UU. se consumieron 47 kg de pollo per cápita en 2024, casi el doble que hace 40 años. Keystone

Si bien el acuerdo arancelario con EE. UU. provocó titulares alarmantes en Suiza sobre el pollo clorado, resulta que el cloro rara vez se usa hoy en día. Pero engordar miles de millones de animales tiene muchos otros problemas. Un informe de la «Capital Mundial de las Aves de Corral».

Sarah, una joven camarera en un bar de Gainesville, Georgia, aseguró a la corresponsal de EE. UU. del Tages-Anzeiger que las alitas de pollo no sabían a cloro. «Y si lo hicieran, no lo notarías gracias a las especias». En un artículo publicado el lunes, la periodista, Charlotte Walser, explicó cómo miles de personas acuden a Gainesville cada primavera para el gran Festival del Pollo.

La gente en Suiza, sin embargo, no tiene apetito por las alitas de Gainesville. Según una encuesta publicada en el diario Blick el mes pasado, más de cuatro de cada cinco personas dijeron que no comprarían aves de corral estadounidenses. Walser intentó echar un vistazo dentro de las granjas de pollos alrededor de Gainesville, enormes naves en las que se engordan decenas de miles de pollos, pero no están abiertas al público. En cambio, se puede averiguar cómo funciona la industria del pollo, desde el huevo hasta el sacrificio, en la Red de Laboratorios Avícolas de Georgia.

«¿Pollo clorado?» Doug Waltman, un experto en salmonella del laboratorio, sonrió. «Esa fue una discusión aquí, hace 20 años». Hoy en día, el cloro se usa en menos del 5% de la producción, según el Consejo Nacional del Pollo. Se utilizan otras sustancias, principalmente ácido peracético (también conocido como perácido), una mezcla de vinagre y peróxido de hidrógeno. El objetivo es reducir las bacterias intestinales que llegan a la carne durante el sacrificio, pero también la salmonella. La asociación industrial niega que esto compense la falta de higiene. El año pasado se sacrificaron 9.400 millones de pollos de engorde en EE. UU.

Los estadounidenses consumieron 47 kg de pollo per cápita en 2024, casi el doble que hace 40 años. Waltman dijo que la industria es cada vez más eficiente debido a las prácticas de cría: en 1925, un pollo de engorde vivía 112 días y pesaba poco más de 1 kg al ser sacrificado; hoy en día, se les mata después de solo 47 días, pesando casi 3 kg. Las organizaciones de bienestar animal hablan de «cría de tortura», que provoca cojera, enfermedades cardiovasculares y defectos en los músculos del pecho.

Desde el punto de vista de la Protección Animal Suiza (STS), el principal problema con los pollos estadounidenses no es, por lo tanto, el tratamiento químico después del sacrificio, sino la combinación de esta cría de tortura, la alta densidad en el establo y la falta de infraestructura amigable con los animales. Walser reconoció que todo esto también afecta a los pollos en Europa y Suiza, pero, según el STS, están mejor en comparación con los pollos estadounidenses.

«¿Quieres ver pollos? Ve a la autopista», le dijo Sarah, la camarera, a Walser. «Allí verás los camiones de pollos». Pero es un espectáculo bastante triste, advirtió. «Piensas en hacerte vegetariano cuando los ves».

