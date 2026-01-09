El desempleo en Suiza sigue en aumento

La situación en el mercado laboral suizo se está deteriorando. El número de personas desempleadas siguió aumentando en diciembre. La tasa media de desempleo también aumentó significativamente a lo largo de todo el año 2025.

A finales de diciembre, un total de 147.275 personas estaban inscritas como desempleadas en las oficinas regionales de empleo (RAV) de toda Suiza, según informó el viernes la Secretaría de Estado de Economía (SECO). Eso supone 8.415 personas más que en noviembre y 16.982 más que a finales de 2024.

En este contexto, la tasa de desempleo subió al 3,1 % en diciembre, tras el 2,9 % del mes anterior. Sin embargo, ajustada por los efectos estacionales, la tasa se mantuvo en el 3 %.

La tendencia al ligero aumento de las cifras de desempleo observada desde 2023 continuó el año pasado, añadió la SECO. La tasa de desempleo ajustada estacionalmente aumentó gradualmente desde el 2,7 % en enero hasta alcanzar el 3 % a finales de año.

La tasa media anual de desempleo subió 0,4 puntos porcentuales, hasta el 2,8 %. Además se registraron una media de 133.712 personas desempleadas, 21.149 más que en 2024.

Más personas buscando trabajo

El número de demandantes de empleo también siguió aumentando. En diciembre se registraron un total de 231.624 demandantes de empleo en las oficinas del RAV, 5.740 más que en noviembre. Al mismo tiempo, también aumentó el número de puestos vacantes en el RAV. Estos aumentaron en 3.720, es decir, un 10 %, hasta alcanzar los 35.940.

Mientras tanto, la situación relativa al trabajo a tiempo reducido ha empeorado. Los datos publicados a finales de septiembre muestran un aumento trimestral del número de personas afectadas por el trabajo a tiempo reducido hasta alcanzar las 10.785.

Las cifras de trabajo a tiempo reducido llegan en un momento de gran incertidumbre en el comercio con Estados Unidos. A principios de agosto, la administración Trump impuso un arancel del 39 % a la importación de muchos productos suizos. Eso supuso un shock, especialmente para las industrias orientadas a la exportación. Desde mediados de noviembre está en vigor un arancel del 15 %.

