Venezuela suma más de 14.000 repatriados en 2025 con el nuevo retorno de 278 connacionales

2 minutos

Caracas, 9 oct (EFE).- El Ministerio de Interior de Venezuela informó este jueves sobre el retorno de 278 venezolanos en un vuelo procedente de México, con lo que el país suramericano supera los 14.000 repatriados en lo que va de año como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

A través de su canal de Telegram, la cartera de Estado detalló que, del total de retornados, 93 son mujeres, 64 hombres y 121 niños.

El grupo de migrantes llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en una aeronave operada por la estatal venezolana Conviasa, según imágenes oficiales.

Los retornados «recibieron atención médica y medicamentos», señaló el Ministerio de Interior.

Este miércoles, otros 197 connacionales procedentes de El Paso, Texas (EE.UU.) también fueron recibidos en el aeropuerto de La Guaira, vecina a la capital venezolana, en un vuelo de repatriación, informó el Gobierno.

El grupo de migrantes -178 hombres, 14 mujeres, cuatro niños y un adolescente- llegó en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, de acuerdo a imágenes oficiales de la institución publicadas en Instagram.

El Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 14.000 personas en 75 vuelos, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.

El Ejecutivo venezolano defiende que estos vuelos de migrantes son parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que busca facilitar el retorno voluntario al país, además de recibir a los connacionales deportados por la nación norteamericana.EFE

