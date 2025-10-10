Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,58 %

2 minutos

Nueva York, 10 oct (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,58 % en los primeros minutos de la sesión, mientras los inversores esperan una nueva tanda de resultados la próxima semana.

Quince minutos después del toque de campana, el Dow Jones se situaba en los 46.625 puntos; el S&P 500 avanzaba un 0,37 %, hasta 6.760 unidades, y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,38 %, hasta 23.111 enteros.

El parqué neoyorquino termina hoy una semana marcada por la ausencia de datos económicos oficiales debido al cierre del Gobierno en EE.UU., lo que dificulta conocer la salud de la economía del país.

Más allá de eso, el mercado tiene el foco en una nueva temporada de resultados empresariales trimestrales que comenzó esta semana con los informes de la aerolínea Delta, que superaron las expectativas, y de otras compañías como PepsiCo.

La próxima semana es el turno de la banca estadounidense, ya que Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan y Goldman Sachs divulgarán sus resultados del tercer trimestre.

También Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, dará a conocer su rendimiento en estos últimos tres meses.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba un 2,4 %, hasta 60 dólares el barril, un día después de que el Gobierno de Israel aprobase el acuerdo inicial de paz con Hamás.

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por Donald Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamás.

Ese plan prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final, según confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí.

Según los analistas, los avances en el plan de paz han reducido la prima de riesgo geopolítico en el mercado de crudo. EFE

asg/jco/rcf