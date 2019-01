Successo per l'azione "Due volte Natale"

Nelle scorse settimane sono stati raccolti 58'399 pacchi postali e 1888 pacchi donati online nell'ambito della campagna di solidarietà "Due volte Natale".

Si tratta di 10'000 in più rispetto allo scorso anno, indica una nota odierna degli organizzatori dell'azione, Croce Rossa Svizzera, SSR, La Posta e Coop.

A partire dalla fine di gennaio gli articoli verranno consegnati alle associazioni cantonali della Croce Rossa, che li distribuiranno a istituzioni sociali oppure direttamente a persone e famiglie bisognose in Svizzera e nell'Europa orientale.

I pacchi acquistati online da donatori serviranno invece a sostenere progetti invernali realizzati in Bosnia-Erzegovina, Kirghizistan e Moldavia. Dall'anno scorso il trasporto con i camion attraverso l'Europa è stato abolito per lasciare il posto all'acquisto locale di generi alimentari e altri beni di primaria necessità, in seguito distribuiti agli abitanti.

