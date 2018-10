Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2018 20.13 18 ottobre 2018 - 20:13

Lo spettacolo di luci e suoni "Rendez-vous Bundesplatz" (appuntamento in Piazza federale) a Berna sarà quest'anno dedicato a Il Piccolo Principe. Da domani il racconto senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry sarà proiettato sulla facciata di Palazzo federale.

Dal 1943, il famoso libricino ha venduto 80 milioni di copie. Gli organizzatori presumono dunque che la storia del pilota, che nel bel mezzo del deserto s'imbatte nel Piccolo Principe, sia ben nota.

"La storia è letteratura mondiale, non può essere riscritta", ha affermato oggi alle prove generali Sabine Weissinger, responsabile della trasposizione artistica. "Ma la narrazione può essere reinterpretata", ha aggiunto.

I creatori dello spettacolo puntano molto su immagini e suoni, la parola parlata è limitata, ed esclusivamente in francese. La messa in scena segue essenzialmente i capitoli del libro. Il Piccolo Principe ha ben poco a che fare con l'azione, ma piuttosto con la contemplazione delle cose, e la rappresentazione ne tiene conto.

Nell'arco di otto anni, "Rendez-vous Bundesplatz" si è trasformato in un appuntamento fisso del calendario degli eventi di Berna. Circa mezzo milione di persone si sono recate di volta in volta negli scorsi anni in Piazza federale. La produttrice e organizzatrice ritiene che il successo sia legato, tra le altre cose, al fatto che l'evento è gratuito. I costi vengono coperti da sponsor e dalla città di Berna. Quest'anno a partecipare alle spese vi è anche Friburgo, località in cui Antoine de Saint-Exupéry ha vissuto dal 1915 al 1917.

"Il Piccolo Principe" sarà visibile quotidianamente dal 19 ottobre al 24 novembre, questa edizione durerà solo cinque anziché sei settimane, alle 19.00 e alle 20.30. Dal giovedì al sabato vi è inoltre una proiezione supplementare alle 21.30.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano