Accordo quadro, commissione, audizione con esperti live streaming

Il 15 gennaio, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) svolgerà un'audizione pubblica con una serie di esperti in merito ai negoziati sull'"Accordo istituzionale Svizzera-UE".

Lo indica una nota odierna della stessa CPE-N, nella quale si precisa che questa sarà trasmessa sul canale Youtube del Parlamento e in live streaming sul sito parlamento.ch.

Questo tipo di audizione può servire a chiarire e a discutere pubblicamente, anziché a porte chiuse, fatti politici complessi nonché questioni e punti di discussione pertinenti, viene precisato nel comunicato. La CPE-N ritiene opportuno procedere in questo modo soprattutto per l'accordo in questione, dato che è in corso la relativa consultazione avviata dal Consiglio federale.

La commissione ha peraltro deciso di non sentire nessun rappresentante dei gruppi d'interesse, ma degli esperti appartenenti a vari ambiti scientifici.

