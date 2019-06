I test di volo in Svizzera si sono svolti a Payerne (VD). Nell'immagine un Rafale, prodotto dalla società francese Dassault.

Sono terminati i test di valutazione dei quattro aerei da combattimento destinati a sostituire, forse, gli F/A-18 dell'esercito svizzero.

Lo indica stamane il Dipartimento federale della difesa (DDPS), ricordando che il Gripen E dell'azienda svedese Saab non parteciperà alla procedura di selezione. Al vaglio degli esperti sono passati l'Eurofighter di Airbus (Germania), l'F/A-18 Super Hornet di Boeing (Stati Uniti), il Rafale di Dassault (Francia) e l'F-35A di Lockheed Martin (Stati Uniti).

Da febbraio a marzo, gli specialisti dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) e delle Forze aeree hanno provato i velivoli nei relativi simulatori, presso i candidati stessi. Le forze aeree dei paesi in cui hanno sede i rispettivi costruttori hanno dimostrato come vengono impiegati e sottoposti a manutenzione gli aerei e come si svolge la formazione. Da aprile a metà giugno sono seguiti l'analisi delle risposte fornite e i test di volo a Payerne (VD).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio