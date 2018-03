Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 16.42 19 marzo 2018 - 16:42

Parcheggia la sua auto davanti alla casa di una parente e quando vi fa ritorno vede la vettura che inizia a muoversi, finendo nel Reno. È accaduto stamane verso le 10.00 a Rekingen, nel canton Argovia.

La conducente 40enne si è recata da una parente per darle un passaggio in macchina. Al momento di uscire di casa ha visto l'auto muoversi ed ha cercato di fermarla, ma le porte erano chiuse a chiave, indica in una nota la polizia.

La vettura è quindi uscita di strada, ha percorso una scarpata lunga 25 metri ed ha finito la corsa, capovolta, nel fiume. L'auto è andata completamente distrutta e per toglierla dal fiume è dovuta intervenire una gru.

