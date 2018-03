Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 9.31 20 marzo 2018 - 09:31

Non sono mancati i casi di violenza domestica.

Record di consulenze nel 2017 per l'Aiuto alle vittime dei Grigioni: il servizio cantonale ha trattato 618 casi, cui vanno poi aggiungi circa un centinaio di brevi contatti telefonici con persone interessate e specialisti.

Delle persone a cui è stata fornita consulenza, il 59% ha subito percosse o lesioni personali, il 33% è stato oggetto di violenza sessuale e il 12% si è infortunato in incidenti stradali, riferisce l'Ufficio del servizio sociale in un comunicato odierno. Vi sono però anche dossier relativi a rapine, omicidi colposi e tentato omicidio.

Oltre il 40% degli atti di violenza è stato perpetrato nel contesto domestico: tra gli autori figurano il partner della vittima (63%), la partner (4%) oppure un altro membro della famiglia (33%). In 22 casi di violenza domestica si è reso necessario trovare in via temporanea una struttura di protezione o un alloggio di emergenza.

Le persone vittime di violenze si sono rivolte al servizio cantonale con domande riguardo alla denuncia penale e al procedimento penale nonché per ricevere sostegno psicologico nell'elaborazione dei reati. Sono stati richiesti anche l'accompagnamento a interrogatori e il sostegno in questioni di carattere assicurativo.

Un centinaio di persone interessate da misure coercitive a scopo assistenziale si sono rivolte all'Aiuto alle vittime. Gli interessati hanno ricevuto sostegno nella ricerca degli atti in collaborazione con l'Archivio di Stato dei Grigioni nonché aiuto per la presentazione della domanda di contributo di solidarietà alla Confederazione. Le domande possono essere inoltrate entro il 31 marzo 2018.

L'Aiuto alle vittime dei Grigioni fornisce consulenza e sostiene donne, uomini, bambini e adolescenti vittime di violenza. Le consulenze sono gratuite, su base volontaria, confidenziali e - su richiesta - anonime. Oltre a consulenze riguardo a reati violenti, reati sessuali e violenza domestica, il servizio offre anche sostegno in casi di minacce e coazione, stalking e incidenti per colpa di un terzo (incidenti stradali, sul lavoro, in montagna).

