Anna Giacometti candidata al Consiglio nazionale per il PLR

Un volto noto della politica grigionese, e in particolare del Grigioni italiano, ha deciso di lanciarsi alle elezioni federali del 2019 per il Consiglio nazionale: si tratta della "sindaca" del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, candidata per il PLR.

Anna Giacometti è assurta a notorietà nazionale in seguito alla frana che ha parzialmente sepolto il villaggio di Bondo l'anno scorso. La donna è stata sollecitata a numerose riprese dai media locali e nazionali.

Giacometti dovrà in ogni caso superare ancora un ostacolo: la sua candidatura dovrà infatti essere accolta dall'assemblea dei delegati. La riunione si terrà il 12 di febbraio nella nota località turistica di Laax, precisa una nota odierna della sezione retica del PLR.

Oltre ad Anna Giacometti, sulla lista del PLR per il Nazionale a Berna figurano il granconsigliere Michael Pfäffli di S. Moritz, la granconsigliera di Coira e capogruppo Vera Stiffler, Andreas Züllig di Lenzerheide, presidente dell'associazione hotelleriesuisse, e il fiduciario Martin Bundi di Trin. Al momento, nessun membro del PLR grigione è presente a Berna alla Camera del popolo.

