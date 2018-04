Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 aprile 2018 - 19:58

Traffico sessuale di giovani donne destinate al guru di una setta: è l'accusa mossa all'attrice Allison Mack, 35 anni, nota per aver interpretato Chloe Sullivan nella popolare serie televisiva 'Smallville', andata in onda dal 2001 al 2011.

La star è stata arrestata a New York dopo una serie di indagini, dalle quali è emerso il suo coinvolgimento in una sorta di setta guidata da Keith Raniere, 57 anni, già messo in manette lo scorso marzo in Messico e in seguito estradato negli Stati Uniti. Raniere e Mack si proclamano innocenti ma, se riconosciuti colpevoli, rischiano sino a 15 anni di prigione.

Tutto ruota intorno a Nxivm, un'organizzazione basata nello Stato di New York e fondata da Raniere con l'apparente scopo di aiutare le donne a superare momenti difficili. In realtà, secondo l'accusa, sarebbe una copertura per un gruppo segreto che usava uno schema piramidale per sfruttare le adepte, sia sul piano sessuale che lavorativo. Mack avrebbe creato un programma che reclutava ragazze, in genere aspiranti attrici, che poi subivano una sorta di lavaggio del cervello e venivano ricattate in vari modi.

