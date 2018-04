Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 aprile 2018 - 17:31

La Oevp, il partito del cancelliere Sebastian Kurz, vola alle elezioni regionali del land Salisburgo.

Secondo le prime proiezioni, dopo la chiusura dei seggi alle ore 16, i popolari, guidati dal governatore Wilfried Haslauer, guadagnano oltre il 9% dei consensi e sfiorano il 40%, ovvero il doppio dei voti ricevuti dal partner di coalizione a Vienna, la Fpoe di Heinz Christian Strache, e dai socialdemocratici che si contendono la seconda posizione e attualmente sono intorno al 19%.

Per la Fpoe si tratta di un piccolo aumento, mentre per la Spoe di un ulteriore calo dei consensi. Dimezzati i Verdi (9%), mentre i Neos entrano per la prima volta nella dieta del land (6,5%).

