Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 16.14 24 settembre 2018 - 16:14

Ci sarebbe una terza accusatrice di Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la corte suprema.

Michael Avenatti, l'avvocato della pornostar Stormy Daniels nella causa contro il tycoon, ha twittato di rappresentare una donna con "credibili informazioni sul giudice Kavanaugh e Mark Judge", il compagno di liceo presente all'aggressione sessuale di Christine Blasey Ford, secondo la versione di quest'ultima.

"Chiederemo l'opportunità di testimoniare davanti alla commissione (giustizia del Senato, ndr) e che il giudice e gli altri siano convocati per testimoniare", ha aggiunto Avenatti, secondo cui la nomina di Kavanaugh deve essere ritirata.

Mike Davis, capo ufficio legale per le nomination in seno alla commissione, ha chiesto all'avvocato di fornire immediatamente le informazioni in suo possesso in modo che gli investigatori del senato possano avviare velocemente un'indagine

Neuer Inhalt Horizontal Line