BE: scontro con camion, muore 16enne in bicicletta

Un ragazzo di 16 anni in bicicletta è stato travolto e ucciso da un camion ieri nel tardo pomeriggio a Herzogenbuchsee, nel canton Berna. Il giovane ha riportato ferite tanto gravi da provocarne il decesso sul luogo dell'incidente, indica oggi la polizia cantonale.

La dinamica dei fatti non è ancora stata chiarita. Il ragazzo, domiciliato nel canton Soletta, sarebbe stato investito mentre si immetteva in un crocicchio. A causa dell'incidente la circolazione stradale è rimasta bloccata per diverse ore.

Il Care Team del canton Berna è intervenuto per portare assistenza e conforto ai diversi passanti che hanno visto l'incidente e che hanno prestato i primi soccorsi allo sventurato.

