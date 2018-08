Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 agosto 2018 10.49 18 agosto 2018 - 10:49

Angela Merkel e Vladimir Putin si incontrano oggi per il primo vertice bilaterale in Germania da quando la Russia ha annesso la Crimea quattro anni fa.

I due leader si sono incontrati l'ultima volta quattro mesi fa a Sochi per colloqui concentrati sulla crisi in Ucraina, dopo il via libera alla costruzione del gasdotto sottomarino che dovrà collegare direttamente la Russia alla Germania.

L'incontro nella residenza del governo di Schloss Meseberg, alle porte di Berlino, oltre che dell'Ucraina e del Nord Stream 2, ha in agenda anche il conflitto in Siria.

