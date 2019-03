La Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe confermare la propria politica monetaria giovedì, in occasione della valutazione trimestrale della situazione economica.

Qualsiasi altra mossa sarebbe una sorpresa dopo che la Banca centrale europea (BCE) ha di recente rinviato nel tempo eventuali aumenti dei tassi di interesse. La BNS dovrebbe inoltre ridurre le previsioni di crescita economica per il 2019.

Rinviando l'aumento dei tassi all'anno prossimo, la BCE si è "spinta in avanti", mantenendo così ristretto il margine di manovra della BNS ", afferma Thomas Heller, responsabile del settore Ricerca presso la Banca cantonale di Svitto. Sulla stessa linea Raiffeisen Svizzera: i guardiani della valuta svizzera non hanno altra scelta che aspettare.

Per la Banca cantonale di Zurigo quello che si annuncia è un "non evento". "Non ci aspettiamo che giovedì vengano fornite informazioni tali da muovere sensibilmente i mercati finanziari", afferma il capo economista David Marmet: la BNS lascerà invariati i tassi d'interesse e ribadirà che il franco è eccessivamente forte. Un'opinione condivisa da Alessandro Bee, economista di UBS. Per l'italiana Unicredit è improbabile che la BNS si discosti significativamente dalle prospettive di dicembre. Di conseguenza si atterrà alla sua politica espansiva.

Gli effetti negativi della politica della BNS sul mercato immobiliare e sui rendimenti dei fondi pensione hanno ripetutamente suscitato critiche, ma gli economisti non si attendono che l'istituto di emissione possa adeguare la propria politica monetaria prima della BCE, anche nell'intento di evitare un apprezzamento del franco svizzero.

Neuer Inhalt Horizontal Line