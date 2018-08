Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 15.49 16 agosto 2018 - 15:49

Avvio di seduta in rialzo per la borsa di New York. Il Dow Jones sale dello 0,95% a 25'400 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,68% a 7826,80 punti.

