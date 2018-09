Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La borsa archivia la penultima settimana di settembre con una seduta terminata vicino alla parità. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8995,38 punti, giù dello 0,06%, mentre il listino globale SPI ha lasciato sul terreno lo 0,10% a 10'717,95 punti.

Dopo una partenza positiva il mercato ha perso progressivamente tonicità e non è riuscito a difendere la quota di 9000 punti SMI, appena riconquistata ieri. Sono partiti molto bene, per poi chiudere in ordine sparso i bancari UBS (-0,16% a 15,85 franchi), Credit Suisse (+0,23% a 15,27 franchi) e Julius Bär (+0,47% a 51,04 franchi), perlomeno inizialmente favoriti dalla prospettiva di un aumento dei margini. Ha arretrato per contro Adecco (-0,83% a 52,86 franchi), che ha confermato la tendenza negativa in atto dalla giornata degli investitori tenutasi mercoledì.

Ha inciso negativamente sul listino Nestlé (-0,25% a 80,56 franchi), mentre fermi al palo sono gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-0,07% a 81,88 franchi) e Roche (+0,04% a 235,15 franchi).

