Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 8.44 23 aprile 2018 - 08:44

L'agricoltura svizzera non è contraria ad accordi di libero scambio, ma rifiuta di essere utilizzata come "moneta di scambio" nelle discussioni in corso tra Confederazione e Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale.

È quanto afferma in un'intervista diffusa oggi dal quotidiano "Le Temps" il presidente dell'Unione svizzera dei contadini (USC) Jacques Bourgeois. Il consigliere nazionale PLR ha aggiunto di essere cosciente del fatto che le esportazioni sono una necessità per la prosperità della Svizzera, precisando però che esistono delle "linee rosse" da non oltrepassare.

Il ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann vuole accelerare la firma di un'intesa di libero scambio con il Mercosur, che riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (il Venezuela è attualmente sospeso). A febbraio aveva indetto una tavola rotonda sul tema, alla quale l'USC aveva rinunciato a partecipare. Il consigliere federale inizierà a fine mese una visita nei quattro Paesi sopraccitati.

