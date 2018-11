Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Michel Barnier, il capo negoziatore Ue per la Brexit.

"Questo accordo rappresenta una tappa determinante per concludere questi negoziati" sulla Brexit con la Gran Bretagna. Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier.

"Considero che questa sera sono stati fatti progressi decisivi" per un "ritiro ordinato" della Gran Bretagna dall'Ue e per gettare le basi per "la relazione futura" tra le due parti, ha sottolineato Barnier.

Decisamente meno entusiasta la reazione su Twitter dell'europarlamentare euroscettico britannico Nigel Farage, che così ha commentato l'ok del governo britannico alla bozza d'accordo sulla Brexit definita a Bruxelles: "Ogni membro del gabinetto che è un autentico Brexiteer deve dimettersi subito o non sarà più attendibile, questo è il peggior accordo della storia".

