Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2018 19.47 14 novembre 2018 - 19:47

Aumenta la pressione sulla premier britannica Theresa May

Cresce il furore dei falchi 'brexiteers' contro Theresa May nel Partito Conservatore, in attesa del possibile via libera da parte del governo britannico alla bozza d'intesa sul divorzio dall'Ue.

Lo riporta la Bbc citando fonti parlamentari secondo cui alcuni deputati dall'ala ultrà hanno già mandato lettere per chiedere la testa di May al comitato 1922, l'organismo Tory chiamato a indire nuove elezioni per la leadership. Se il numero totale raggiungerà il minimo richiesto, la mozione potrebbe essere formalizzata domani.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano