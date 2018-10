Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2018 16.13 20 ottobre 2018 - 16:13

Sono mezzo milione, 570'000 per la precisione, i britannici che hanno preso parte a Londra ad una marcia per chiedere un referendum sull'intesa con l'Ue sulla Brexit. Lo dicono gli organizzatori della manifestazione, People's Vote, secondo quanto riportato dalla Bbc.

Non sono numeri ufficiali, d'altra parte Scotland Yard finora si è limitata a dire di non essere in grado di "calcolare il numero di persone che hanno partecipato" alla protesta.

