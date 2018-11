Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2018 18.28 14 novembre 2018 - 18:28

Si allungano i tempi previsti per la conclusione della riunione del governo britannico, convocata dalla premier Theresa May per cercare di ottenere il via libera dei ministri sulla bozza d'intesa sulla Brexit definita ieri al tavolo negoziale tecnico con Bruxelles.

I media attendevano May dinanzi a Downing Street per un intervento pubblico sulle conclusioni della seduta verso le 18 svizzere, ma al momento il portoncino al numero 10 resta chiuso e circolano voci di un ritardo di almeno un'ora, se non di più.

