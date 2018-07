Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un fiume di manifestanti, appartenenti a decine di organizzazioni politiche, sindacali e sociali, si è riversato oggi nel centro di Buenos Aires.

Hanno espresso un rifiuto radicale per la politica "conservatrice e neoliberale" del presidente Mauricio Macri, e in particolare per gli accordi raggiunti dal suo governo con il Fondo monetario internazionale (Fmi).

Prendendo a pretesto l'incontro dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali dei Paesi del G20, convocato per oggi e domani nella capitale, e la presenza del direttore operativo del Fondo, Christine Lagarde, migliaia di persone si sono date appuntamento nel centro della città, a meno di un chilometro dal 'bunker' sotterraneo, presidiato da un ferreo dispositivo di sicurezza, dove si svolgono i lavori del vertice.

Ignorando l'incontro dei ministri e dei governatori, i militanti peronisti, progressisti e radicali di sinistra argentini hanno bersagliato con striscioni, cartelli e slogan, Macri ed i suoi ministri, per la decisione di riallacciare le relazioni con il Fmi accettando un prestito stand by di 50 miliardi di dollari per puntellare l'economia in difficoltà.

