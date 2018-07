Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 luglio 2018 14.34

Sul modello di quanto già avviene in Italia da alcuni anni, la Ferrovia retica (RhB) sta procedendo a un test per ridurre il rischio di deformazione dei binari in seguito alle alte temperature estive: le rotaie sono state pitturate in bianco su un tratto di 300 metri.

Il principio dell'esperimento, svolto tra Küblis e Fideris, in Prettigovia (GR), è semplice: il colore chiaro riflette la luce del sole e il metallo si riscalda di meno.

L'informazione di Radio Südostschweiz è stata confermata a Keystone-ATS da Yvonne Dünser, portavoce della RhB. La tinteggiatura, che risale alla metà di giugno, fornisce il massimo effetto attualmente, nel pieno dell'estate. In teoria in questo modo la temperatura dei binari può essere ridotta persino di sette gradi, ha spiegato Dünser. La valutazione del test sarà effettuata solo più tardi nella stagione, quando le temperature saranno meno canicolari.

